Dzielnicowi udzielili pomocy 26-latkowi Data publikacji 28.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W sytuacji kiedy zagrożone jest ludzkie zdrowie lub życie, liczy się każda minuta. Szybkie dotarcie do rannej osoby i udzielenie pierwszej pomocy, może uratować jej życie. Z taką sytuacją zmierzyli się dzielnicowi z Jasienicy Rosielnej. Funkcjonariusze dotarli do rannego 26-latka, zatamowali krwawienie i przekazali pod opiekę lekarzy.

W środę (26.05.2021 r.) około godziny 18.00, dyżurny brzozowskiej komendy odebrał zgłoszenie o mężczyźnie, który chciał targnąć się na własne życie, raniąc się w rękę. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna może znajdować się w sytuacji, która zagraża jego życiu.

Skierowani na miejsce funkcjonariusze z Jasienicy Rosielnej, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, bardzo szybko dotarli do miejsca zamieszkania 26-latka. W łazience znaleźli rannego mężczyznę, który mocno krwawił. Dzielnicowi wiedzieli, że w takiej sytuacji ważna jest każda minuta. Natychmiast przystąpili do działania. Udzieli 26-latkowi pierwszej pomocy, założyli opaskę uciskową i opatrunek, który zapobiegł krwawieniu. Chwilę później na miejsce dotarła karetka pogotowia. Mężczyzna trafił do szpitala.

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i sprawnie przeprowadzonej interwencji 26-latek szybko trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Rzeszowie / kp)