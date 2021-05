Policjanci z Opoczna odnaleźli zaginionego Data publikacji 28.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie dzięki swojej determinacji, uporowi i przede wszystkim wytężonej pracy, odnaleźli zaginionego 45-latka, którego poszukiwał Komisariat Policji w Wilanowie. Wiele wskazywało na to, że jest w stanie, w którym może zagrażać swojemu bezpieczeństwu.

Warszawscy policjanci, 27 maja br. przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 45-letniego mężczyzny. Z informacji, jakie uzyskali, wynikało, że poszukiwany mógł przyjechać do Opoczna. Dodatkowo kolejne ustalenia w sprawie uprawdopodobniały, że życie i zdrowie 45-latka może być zagrożone. Policjanci ze stolicy o pomoc w odnalezieniu i uratowaniu mężczyzny poprosili opoczyńskich funkcjonariuszy. Miejscowi mundurowi sprawdzali wiele miejsc, w których mógł przebywać zaginiony, rozmawiali z napotkanymi osobami, sprawdzali zapisy kamer monitoringu. Ale przede wszystkim fizycznie kontrolowali pobliskie zagajniki, parkingi, miejsca odosobnione, w których mógł przebywać 45-latek. Ciągle pozostawali także w kontakcie z warszawskimi policjantami, którzy informowali opoczyńskich funkcjonariuszy o dodatkowych, nowych zebranych informacjach, które mogłyby być przydatne do odnalezienia mężczyzny. 28 maja 2021 roku, około godziny 7.30, policjanci z wydziału kryminalnego opoczyńskiej komendy, w lesie, w pobliżu Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie, odnaleźli zaginionego 45-latka. Mężczyzna został przetransportowany na badania do szpitala. Jego życiu i zdrowiu już nic nie zagraża.

Kolejny raz hasło łódzkiej policji „Służyć ludziom - obowiązek i przywilej” doskonale oddaje charakter i cel służby policjantów, której głównym celem jest praca na rzecz bezpieczeństwa ludzi.

