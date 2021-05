Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował potrącić policjanta Data publikacji 28.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jastrzębscy wywiadowcy zatrzymali 27-letniego kierowcę audi, który nie zatrzymał się do kontroli i chciał potrącić policjanta ruchu drogowego. Mundurowi skierowali do Prokuratora Rejonowego wniosek o zastosowanie dozoru wobec uciekiniera. Teraz grozi mu wieloletnie więzienie.

Do zdarzenia doszło wczoraj (27.05.2021 r.) około godziny 10.45 w Jastrzębiu-Zdroju. Na ulicy Libowiec policjant próbował zatrzymać do kontroli kierowcę audi, który w terenie zabudowanym poruszał się z prędkością 90 km/h. Kierujący na widok mundurowych przyśpieszył, próbując najechać na funkcjonariusza. Widząc, co się dzieje, policjant odskoczył na pobocze, a następnie wraz z kolegą wskoczyli do radiowozu i rozpoczęli pościg. Po przekazaniu informacji do dyżurnego o marce oraz numerze rejestracyjnym na poszukiwania uciekiniera ruszyły wszystkie patrole. Mężczyzna nie reagował na sygnały pojazdu uprzywilejowanego. W trakcie ucieczki ulicami miasta ścigany pojazd skręcił w ulicę Cieszyńską i jechał w kierunku centrum miasta, gdzie znikł z pola widzenia mundurowych. Patrol wywiadowców na ulicy Podhalańskiej zauważył pojazd audi, który poruszał się z dużą prędkością. Stróże prawa widząc znaczne natężenie samochodów na tej ulicy przy pomocy pojazdu zablokowali ruch na jezdni, co spowodowało natychmiastowy zator. Zmusiło to 27-latka do zatrzymania pojazdu. Niestety mężczyzna nie reagował na polecenia, w związku z czym mundurowi wyciągnęli go z pojazdu i obezwładnili przy pomocy siły fizycznej. Jastrzębianin został przewieziony do komendy. W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że ma zatrzymane prawo jazdy. Teraz policjanci wyjaśniają, czy tylko brak prawa jazdy skłonił zatrzymanego do takiego zachowania.

Dzisiaj mundurowi skierowali wniosek do Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju o objęcie 27-latka policyjnym dozorem.

(KWP w Katowicach / kp)