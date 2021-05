Drogowy hattrick w wykonaniu 72-letniego kierowcy tira Data publikacji 28.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca ciężarówki zlekceważył przepisy ruchu drogowego i pomimo zakazu wyprzedzał innego tira na skrzyżowaniu i wzniesieniu. Nie wiedział jednak, że jego manewr nagrywa kamera nieoznakowanego radiowozu podlaskiej grupy Speed. Do zdarzenia doszło na krajowej "ósemce" w gminie Suchowola. Okazało się, że za kierownicą iveco siedział 72-letni obywatel Łotwy, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 złotych.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed codziennie patrolują niebezpieczne odcinki dróg krajowych przebiegających przez województwo podlaskie. Do takich tras należy odcinek pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. I właśnie na tej drodze kamera nieoznakowanego radiowozu nagrała niebezpieczne manewry kierowcy iveco. Do tego zdarzenia doszło, w połowie maja, w rejonie miejscowości Dryga w gminie Suchowola. Na nagraniu widać jak samochód ciężarowy wyprzedza innego tira na skrzyżowaniu i wzniesieniu. Kontynuuje ten manewr dojeżdżając aż do jego wierzchołka. Jednak to nie wszystkie wykroczenia jakie popełnił nieodpowiedzialny kierowca. Zlekceważył on również znak zakazujący wyprzedzanie pojazdom ciężarowym. Chwilę później policjanci zatrzymali ciężarówkę do kontroli drogowej. Okazało się, że za jej kierownicą siedział 72-letni obywatel Łotwy. Mężczyzna został ukarany mandatem karnymi w wysokości 1000 złotych.

Po raz kolejny apelujemy o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego!

Opis filmu: Widok na drogę, po której jedzie ciąg pojazdów. Na górze i dole ekranu widać dane dotyczące nagrania, między innymi datę, godzinę, prędkość. Na nagraniu widać jak pojazd ciężarowy zjeżdża na lewy pas i zaczyna wyprzedzać inną ciężarówkę. Kontynuuje ten manewr na wzniesieniu i dojeżdżając do wierzchołka wzniesienia. Na końcu pojawia się logo Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – herb województwa na tle mapy województwa podlaskiego i policyjnej odznaki. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 21.51 MB)