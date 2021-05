Podziękowania dla hajnowskich dzielnicowych Data publikacji 28.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj "... Postanowiłem zadzwonić pod numer, który znalazłem w internecie. Odebrał dzielnicowy Michał. Poprosiłem go o pomoc, bo nie mogłem otrzymać żadnej pomocy od rodziny i bliskich...". Hajnowscy policjanci otrzymali podziękowania od mężczyzny, któremu pomogli, gdy ten przebywał w szpitalu.

Na początku maja hajnowski dzielnicowy młodszy aspirant Michał Kościuczuk, będąc na wolnym, odebrał służbowy telefon od jednego z mieszkańców powiatu z prośbą o pomoc. Mężczyzna nie mógł otrzymać pomocy od nikogo z rodziny i znajomych, dlatego zadzwonił do policjanta. Poszkodowany w wyniku pożaru trafił do szpitala i nie miał ze sobą nawet wody. Dzielnicowy natychmiast skontaktował się z będącym na służbie młodszym aspirantem Adama Samocikiem. Mundurowy od razu przystąpił do działania. Kupił w sklepie niezbędne produkty, w tym wodę i dostarczył je do szpitala. Kilkanaście dni później do komendy wpłynął list z podziękowaniami.

(KWP w Białymstoku / kp)