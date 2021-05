Policjanci przechwycili ponad 1,2 kg marihuany i blisko 600 porcji metamfetaminy Data publikacji 28.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę w związku z posiadaniem przez niego znacznej ilości narkotyków. W trakcie prowadzonych działań zabezpieczyli 1,2 kg marihuany oraz metaamfetaminę i MDMA. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków oszacowana została na ponad 100 tysięcy złotych. Ponadto funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli w mieszkaniu zatrzymanego rower utracony najprawdopodobniej w wyniku kradzieży. Teraz o dalszym losie mężczyzny decydować będzie sąd.

Policjanci Wydziału Prewencji i Wydziału Kryminalnego jeleniogórskiej komendy zatrzymali 38- letniego mężczyznę w związku z posiadaniem przez niego znacznych ilości środków odurzających.

Cała historia zaczęła się od zgłoszenia o zakłóceniu ciszy nocnej w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze posiadali również informację, że mężczyzna, który tam mieszka najprawdopodobniej ma związek z przestępczością narkotykową. Kiedy zapukali do jego mieszkania, był on wyraźnie zdziwiony widokiem policjantów, jak również jego zachowanie wskazywało, że był zdenerwowany. W związku z tym, iż w mieszkaniu wyraźnie czuć było zapach marihuany funkcjonariusze przystąpili do przeszukania. W różnych pomieszczeniach znaleźli narkotyki, wagę do ważenia środków odurzających oraz woreczki z zapięciem strunowym wykorzystywane do porcjowania. Łącznie policjanci zabezpieczyli 1,2 kg marihuany. Ponadto mężczyzna posiadał metaamfetaminę i MDMA, z których w wyniku podziału można by było uzyskać blisko 600 porcji handlowych. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków oszacowana została na ponad 100 tysięcy złotych. Policjanci w mieszkaniu zatrzymanego znaleźli i zabezpieczyli również rower, który najprawdopodobniej został utracony w wyniku kradzieży.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy, sprawdzają źródło pochodzenia zabezpieczonych środków odurzających oraz to, czy zatrzymany nie zajmował się ich dystrybucją.

(KWP we Wrocławiu / kp)