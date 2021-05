Policjanci odnaleźli zaginioną 10-latkę Data publikacji 28.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Niespełna kilkanaście minut po zgłoszeniu zaginięcia dziecka przez opiekunów, policjanci z Lęborka odnaleźli 10-letnią dziewczynką. Zaniepokojeni niepowrotem dziecka do domu opiekunowie, zawiadomili policję, gdy dziewczynka nie wróciła do domu po szkole.

Wczoraj (27.05.2021 r.) policjanci z Lęborka zostali poinformowani przez opiekunów 10-letniej dziewczynki, że nie powróciła ona do domu o wyznaczonej godzinie, po zakończonych zajęciach w szkole. Zaniepokojeni tym faktem zaczęli najpierw poszukiwania dziecka na własną rękę. Gdy nie przyniosły one żadnego skutku, zawiadomili o zaginięciu lęborskich policjantów.

Policjanci natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze. Wszyscy funkcjonariusze w służbie natychmiast zostali powiadomieni przez dyżurnego o zaginięciu i otrzymali szczegółowy rysopis dziewczynki w chwili zaginięcia. Policjanci kryminalni rozmawiali też z rodziną i znajomymi, aby zebrać jak najwięcej informacji o możliwym miejscu pobytu dziecka. W wyniku podjętych czynności poszukiwawczych, po kilkunastu minutach poszukiwań, dziewczynka została zauważona i rozpoznana przez policjanta patrolującego jedną z ulic w Lęborku. Po sprawdzeniu jej stanu zdrowia została cała i zdrowa przekazana pod opiekę rodzinie.

Policjanci apelują!

Rodzice i opiekunowie od najmłodszych lat dziecka powinni uczyć go bezpiecznych zachowań i rozmawiać z nim na temat ewentualnych zagrożeń. Dzieci muszą wiedzieć, jak się nazywają one same oraz ich rodzice. Powinny także znać swoje miejsce zamieszkania i numer telefonu, co jest szczególnie istotne w okresie wakacyjnym, gdy dzieci wyjeżdżają ze swoich miejscowości.

Opiekunowie nie powinni straszyć swoich pociech policjantami, by dziecko miało świadomość, że w sytuacji zagrożenia lub gdy się zgubi, to właśnie do osoby umundurowanej powinno podejść w pierwszej kolejności.

(KWP w Gdańsku / kp)