Areszt dla 33-latka oraz dozór policyjny dla 20-latki, którzy mieli 3 kg narkotyków

Policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy w mieszkaniu mieli znaczną ilość narkotyków. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych wynajmowanych przez 33-latka oraz 20-latkę, mundurowi zabezpieczyli ponad 3 kg narkotyków. Zatrzymane osoby trafiły do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze doprowadzili zatrzymanych mieszkańców powiatu tczewskiego do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, za co wobec 20-latki zastosowano dozór policyjny, zaś wobec 33-latka sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Za to przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.