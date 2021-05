Sycowscy policjanci pomogli w szybkim dotarciu do szpitala Data publikacji 29.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Sycowie pomogli w szybkim i sprawnym dotarciu do szpitala. Policjanci eskortowali samochód, w którym znajdowała się kobieta potrzebująca pilnej pomocy medycznej. Ostatecznie mąż razem z żoną dotarli bezpiecznie do placówki medycznej.

Policjanci codziennie podejmują wiele interwencji i muszą być przygotowani na różne sytuacje. Dyżurny sycowskiej jednostki Policji skierował patrol do pobliskiej miejscowości, gdzie jak się okazało, na jednej z posesji znajdował się pojazd, do którego pośpiesznie wsiadał mężczyzna. W rozmowie z kierującym funkcjonariusze ustalili, że jego żona potrzebuje pilnej pomocy medycznej i musi jak najszybciej dotrzeć do szpitala.

Policjanci bez chwili wahania poinformowali dyżurnego o zaistniałej sytuacji i podjęli decyzję o natychmiastowej eskorcie samochodu do placówki medycznej. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Kobieta dotarła szybko i bezpiecznie do szpitala, gdzie została jej udzielona odpowiednia pomoc.

podkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: KPP w Oleśnicy