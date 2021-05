Policyjna eskorta po nowe życie Data publikacji 31.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W policyjnej służbie zdarzają się takie chwile, gdy funkcjonariusze obok profesjonalizmu i szybkość działania, muszą wykazać się także empatią w niecodziennej sytuacji. Dzięki eskorcie policjantów z wieluńskiej drogówki rodząca kobieta w ostatniej chwili trafiła pod opiekę specjalistów.

14 maja 2021 po godzinie 17.00 policjanci z wydziału ruchu drogowego wieluńskiej komendy pełniąc służbę na terenie Wielunia zauważyli hondę, której kierowca wyprzedził nieoznakowany radiowóz i przekroczył dopuszczalną prędkość. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli, kierowca poinformował mundurowych, że mieszka na terenie innego powiatu i poszukuje placówki medycznej, gdyż jego żona właśnie zaczęła rodzić. Aspirant Sławomir Hanka oraz młodszy aspirant Marek Bator natychmiast podjęli decyzję o udzieleniu pomocy rodzinie w bezpiecznym i szybkim dotarciu do szpitala. Po przekazaniu informacji oficerowi dyżurnemu wieluńskiej komendy, mundurowi przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych eskortowali kierowcę z rodzącą kobietę do jednej z wieluńskich placówek zdrowia. W tym czasie dyżurny powiadomił o całej sytuacji zespół medyczny, który oczekiwał już na przybycie kobiety. To nie pierwsza taka eskorta dla młodszego aspiranta Marka Batora. W lutym 2021 roku również prowadził pilotaż do jednej z wieluńskich placówek zdrowia, wtedy natychmiastowej pomocy lekarskiej wymagał 7-letni chłopiec, który tracił przytomność .

Wdzięczny ojciec w ubiegłym tygodniu przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu podziękowania podległym policjantom: "...Policjanci bez chwili zawahania włączyli sygnały i w bardzo profesjonalny bezpieczny dla nas sposób eskortowali pod same drzwi szpitala. Błyskawiczny przejazd za nieoznakowanym radiowozem spowodował zyskanie cennych minut i moja żona w ostatniej chwili trafiła w ręce fachowców. Jeszcze raz bardzo dziękuję, gratuluję postawy podległym Panu Policjantom. Z pewnością wszyscy kierowcy i nie tylko życzyliby sobie, aby właśnie tacy policjanci nas otaczali...".

Policjanci życzą szczęśliwej rodzinie dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i jeszcze wielu bezpiecznych podróży.

(KWP w Łodzi / mw)