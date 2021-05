Tymczasowy areszt za rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich Data publikacji 31.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działanie funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim doprowadziły do ustalenia i zatrzymania 30-latka, który w Internecie rozpowszechniał treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadzili działania operacyjne, zmierzające do ustalenia osoby, która na jednym z portali internetowych w wiadomościach prywatnych wysyłała treści pornograficzne z udziałem małoletnich oraz zwierząt. Dokładna analiza i żmudna praca policjantów pozwoliła ustalić dane mężczyzny. Okazało się, że treści pornograficzne mógł wysyłać mieszkaniec Piotrkowa. Małopolscy policjanci od razu tę informację przekazali policjantom z Piotrkowa. Funkcjonariusze dotarli do miejsca zamieszkania piotrkowianina. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że wszystkie ustalenia się potwierdziły. W telefonie 30-latka odnaleziono ponad 500 plików, w których znajdowały się treści pornograficzne z udziałem małoletnich oraz zwierząt. Również z tego telefonu piotrkowianin logował się na portal, z którego przesyłał te treści do innych użytkowników.

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał już prokuratorskie zarzuty posiadania w celu rozpowszechniania oraz rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz zwierząt. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 30-latka trzymiesięczny areszt. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje wkrótce sąd. Przestępstwo posiadania i rozpowszechniania takich treści zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)