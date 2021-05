Policyjna eskorta na porodówkę Data publikacji 31.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez zmiany w organizacji ruchu, zamkniętą część ulic w centrum miasta przyszli rodzice nie mogli dojechać na czas do szpitala. Pomogli im policjanci, którzy eskortowali samochód z rodzącą kobietą. Już po 20 minutach kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.

Przez cały weekend w Białymstoku obowiązywały zmiany w organizacji ruchu drogowego. Utrudnienia były spowodowane wyścigami kolarskimi. Niektóre z ulic w centrum miasta zostały całkowicie wyłączone z ruchu pojazdów. Tak duża impreza sportowa wymagała zaangażowania maksymalnej ilości policjantów. Wśród nich znaleźli się mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku. W sobotę, 29.05.2021 r., po 12:00, do patrolu zabezpieczającego ruch w rejonie ronda Lussy podjechał ford. Jego kierowca poinformował, że wiezie do szpitala swoją żonę, która właśnie zaczęła rodzić, a zmiany w ruchu utrudniały szybki dojazd przyszłym rodzicom na salę porodową. Mężczyzna bał się, że nie dotrze na czas do szpitala i poprosił o pomoc policjantów. Mundurowi nie czekając ani chwili rozpoczęli pilotaż. Już po chwili przyszli rodzice bezpiecznie trafili pod opiekę położnych i lekarzy.

(KWP w Białymstoku / mw)