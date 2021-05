Sukces nowodworskich policjantów na Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych i Zawodowców w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Data publikacji 31.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 22-23 maja we Wrocławiu odbyły się, Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. W klasyfikacji służb mundurowych asp. Radosław Smoliński zdobył brązowy medal oraz 6 miejsce wśród zawodowców, st. sierż. Paweł Marczak zajął 4 miejsce w klasyfikacji służb mundurowych oraz 4 miejsce wśród zawodowców.

W dniach 22 -23 maja br. we Wrocławiu odbyły się, Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechniane aktywności ruchowej jako form zdrowego stylu życia, a przede wszystkim propagowanie dyscyplin siłowych, w szczególności wyciskaniu sztangi leżąc.

Do udziału w zawodach zgłosiła się drużyna z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim w składzie 3 policjantów. Konkurencje zostały przeprowadzone w rozłożeniu na poszczególne kategorie wagowe. W zawodach wzięło udział ponad 200 zawodników.

W kategorii wagowej do 140 kilogramów aspirant Radosław Smoliński zajął 6 miejsce wśród zawodowców. W kategorii wagowej do 125 kilogramów starszy sierżant Paweł Marczak, wyciskając 192,5 kilograma, zajął 4 miejsce w służbach mundurowych oraz 4 miejsce wśród zawodowców. Teraz przed naszymi policjantami dalsza praca nad formą i przygotowania do kolejnych zawodów.

Gratulujemy również udziału w zawodach naszemu dyżurnemu aspirantowi sztabowemu Sebastianowi Białachowskiemu.

(KWP w Gdańsku / kp)