Policyjni wodniacy apelują o bezpieczeństwo Data publikacji 31.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sezon letni jeszcze się nie rozpoczął, a już policyjni wodniacy mają sporo pracy. W minioną sobotę trzykrotnie interweniowali na zalewie w Poraju. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji uratowali dwóch mężczyzn, którzy wpadli do wody, a później pomogli załodze wywróconej żaglówki oraz sternikowi, który miał problemy z dopłynięciem do portu. Policjanci przypominają, że przestrzegając zasad bezpieczeństwa, możemy sprawić, aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i radosny.

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie jak co roku dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą patrolując policyjnymi łodziami Zalew w Poraju. O tym, jak bardzo ich obecność jest potrzebna, przekonali się turyści w miniony weekend.

W samo południe policjanci zauważyli wywróconą żaglówkę, a w wodzie znajdowały się dwie osoby, które wzywały pomocy. Mundurowi pomogli żeglarzom wydostać się z wody i wspólnie z patrolem z Myszkowa przetransportowali ich na brzeg.

Do kolejnej niebezpiecznej sytuacji doszło po południu. Patrolując zbiornik wodniacy zauważyli, jak podczas zwrotu katamaranu do wody wpadło dwóch mężczyzn, którzy nie posiadali kamizelek ratunkowych. Jeden z nich zaczął się topić. Policjanci niezwłocznie przystąpili do akcji ratunkowej, która utrudniona była przez silny wiatr oraz wysokie fale. Na szczęście dzięki szybkim działaniom nikomu nic się nie stało.

Nie były to jedyne interwencje tego dnia. Niespełna godzinę później wodniacy wsparli sternika, który z powodu złych warunków atmosferycznych miał problemy z dopłynięciem do portu. Na pokładzie była jeszcze czwórka wystraszonych dzieci. Policjanci pomogli dostać się im na policyjną łódź, a żaglówkę odholowali do brzegu.

Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w: nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, ale również niestosowaniu indywidualnych środków ochrony.

Aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny musimy pamiętać, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci w tych miejscach zależy w dużej mierze od nas samych. Przestrzegajmy więc podstawowych zasad, które powinny obowiązywać podczas wypoczynku nad wodą.

(KWP w Katowicach /kp)