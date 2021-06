Sprawca napadu rabunkowego na taksówkarza odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 01.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sądeccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w sobotę zaatakował nożem taksówkarza. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz kara nawet dożywotniego więzienia.

W nocy z piątku na sobotę, 28/29.05.2021 r., kilkanaście minut przed godziną pierwszą, oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu otrzymał zgłoszenie, że na terenie gminy Grybów doszło do napadu na kierowcę taksówki z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Na miejsce zostali skierowani policjanci z miejscowego komisariatu oraz kryminalni z Nowego Sącza. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 62-letni taksówkarz w trakcie rozliczania za wykonany kurs został zaatakowany przez młodego pasażera, który wielokrotnie próbował ugodzić go nożem. W wyniku stanowczej reakcji taksówkarza nie doszło jednak do zranienia nożem, a napastnik uciekł.

Po otrzymanym zgłoszeniu sądeccy policjanci natychmiast podjęli zakrojone na szeroką skalę działania. Sporządzono rysopis sprawcy, który został przekazany wszystkim policjantom w służbie. Do działań użyto także policyjnego psa tropiącego. Już po niespełna godzinie wytypowano i zatrzymano osobę podejrzewaną o ten czyn. 20-letni mieszkaniec gminy Grybów został zatrzymany w rejonie swojego miejsca zamieszkania. Policjanci odnaleźli i zabezpieczyli również nóż, który sprawca porzucił w trakcie ucieczki.

Po nocy w policyjnej celi, 20-latek został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. 30 maja br. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu tymczasowo go aresztował na trzy miesiące. Za przestępstwo, którego się dopuścił grozi mu nawet dożywocie.

(KWP w Krakowie / mw)