Data publikacji 01.06.2021

Policjant w czasie wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę

Bez prawa jazdy, na zakazie kierowania pojazdami oraz pod wpływem alkoholu za kierownicę wsiadł 33-letni mieszkaniec gminy Niemce. Mężczyzna został zatrzymany przez policjanta poza służbą, który akurat wybrał się na spacer. Badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alkoholu w organizmie kierowcy. Mężczyzna niedługo usłyszy zarzuty. Może mu grozić do 5 lat więzienia, wysoka grzywna, zakaz kierowania pojazdami oraz świadczenie pieniężne w wysokości 10 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 30.05.br., wieczorem. Dyżurny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie będąc na spacerze zauważył peugeota jadącego całą szerokością jezdni, co chwilę zaczepiającego o krawężniki. Funkcjonariusz zauważył, że za kierownicą siedzi znany mu z czynności służbowych 33-latek. Mężczyzna wjechał na pobliską stację paliw. W związku z tym policjant od razu podbiegł do samochodu. Jak się okazało, 33-letni mieszkaniec gminy Niemce był pod wyraźnym działaniem alkoholu. W samochodzie porozrzucane były puste puszki po piwie.

Niedługo później na miejscu pojawił się umundurowany patrol z komisariatu w Niemcach. Badanie alkomatem wykazało u kierującego 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nigdy nie posiadał prawa jazdy, a na jego koncie znajduje się prawomocny zakaz kierowania pojazdami za wcześniejsze przestępstwo drogowe.

Mężczyzna niebawem usłyszy zarzuty. Może mu grozić do 5 lat więzienia, wysoka grzywna, zakaz kierowania pojazdami oraz świadczenie pieniężne w wysokości 10 tysięcy złotych.

(KWP w Lublinie/ mw)