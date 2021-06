Jechał środkiem, a nawet lewą stroną jezdni. Poczynania kompletnie pijanego kierowcy nagrał 9-latek Data publikacji 01.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Złotoryjscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który kompletnie pijany kierował samochodem osobowym. Poruszając się środkiem lub lewą stroną jezdni wielokrotnie stwarzał zagrożenie dla pozostałych użytkowników dróg. Jego zachowanie wzbudziło czujność innego kierowcy, który o swoich przypuszczeniach powiadomił Policję. W tym czasie jego 9-letni syn telefonem nagrał poczynania nieodpowiedzialnego kierowcy. Badanie alkomatem zatrzymanego wykazało prawie 4 promile alkoholu!

Do zdarzenia doszło wieczorem na jednej z ulic Złotoryi. Kierowca samochodu osobowego zauważył niepokojące zachowanie innego kierowcy. Jadący przed nim renault poruszał się całą szerokością jezdni. Nie trzymał się prawej strony. Jechał środkiem, a nawet lewym pasem, zajeżdżając drogę innym pojazdom. Swoim zachowaniem wielokrotnie stwarzał zagrożenie dla pozostałych użytkowników dróg. Mężczyzna zaniepokojony tą sytuacją zadzwonił na numer alarmowy 112. W tym czasie poprosił swojego 9-letniego syna o nagranie tego zdarzenia telefonem komórkowym.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zatrzymali wskazane auto do kontroli drogowej. Po otworzeniu drzwi kierowcy od razu wyczuli silny zapach alkoholu. Badanie alkomatem 43-latka wykazało niemal 4 promile! Funkcjonariusze uniemożliwili mężczyźnie dalszą podróż. Został on zatrzymany w Komendzie Powiatowej Policji w Złotoryi do czasu wytrzeźwienia i ustalenia okoliczności tego zdarzenia. Jego auto zostało zabezpieczone przez pomoc drogową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów i kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Pamiętaj! Nietrzeźwi kierujący są dużym zagrożeniem dla Ciebie i Twoich bliskich. Dlatego jeżeli masz podejrzenie, że jadący przed Tobą kierowca jest nietrzeźwy, natychmiast poinformuj o tym najbliższą jednostkę policji. We wskazane miejsce natychmiast zostanie skierowany patrol.

W tym przypadku, dzięki czujności, a przede wszystkim właściwej reakcji kierującego, który poinformował policjantów o tym zdarzeniu, nie doszło do tragedii. Ty również możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo na drogach!

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Złotoryi

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 45.54 MB)