Policjanci pomogli zagubionej starszej kobiecie Data publikacji 01.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci podejmują każdego dnia setki interwencji. Podczas wielu z nich mundurowi są narażeni na niebezpieczne sytuacje, które wymagają od nich zdecydowanego i szybkiego działania. Jednak służba w niebieskim mundurze to nie tylko ściganie groźnych przestępców czy obsługa poważnych wypadków drogowych. Czasem to również niesienie pomocy tym, którzy po prostu nie potrafią sobie poradzić z problemami dnia codziennego bądź borykają się z chorobą i jej poważnymi konsekwencjami. Najczęściej takie osoby o pomoc nie proszą, co nie znaczy, że jej nie potrzebują. Właśnie taka sytuacja miała miejsce na wrocławskim dworcu kolejowym, gdzie policjanci z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej zainteresowali się losem zagubionej starszej kobiety.

Funkcjonariusze Komisariatu Kolejowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu realizując zadania służbowe na terenie Dworca Wrocław Główny, podjęli interwencję wobec starszej kobiety, której nietypowe zachowanie wzbudziło ich zainteresowanie.

W rozmowie z seniorką mundurowi ustalili, że cierpi ona na zaniki pamięci i z racji tego nie wie, gdzie się obecnie znajduje. Zagubiona kobieta nie miała ze sobą dokumentów ani telefonu i nie była w stanie wskazać swojego miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze zaopiekowali się nią i postanowili pomóc jej znaleźć dom. Próbując uzyskać od seniorki jak najwięcej danych, pytali ją o wiele kwestii, które mogły przybliżyć ich do ustalenia jej tożsamości. Dzięki uzyskanym informacjom i wykorzystaniu dostępnych policyjnych systemów teleinformatycznych, mundurowi zidentyfikowali 60-letnią mieszkankę Wrocławia i odnaleźli jej miejsce zamieszkania.

Całą i zdrową seniorkę policjanci odwieźli następnie do domu i przekazali zatroskanemu mężowi. Zdarzenie to pokazuje, jak niewiele potrzeba, aby pomóc drugiemu człowiekowi. Wystarczy zainteresować się czyimś losem, tak jak zrobili to dolnośląscy policjanci.

(KWP we Wrocławiu / mw)