Nie ustajemy w walce o życie Rafała Dzwonnika Data publikacji 01.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 27 maja 2021 roku aspirant sztabowy Rafał Dzwonnik odwiedził pabianicką komendę. Policjant mimo ciężkiej choroby, nie zapomina o miejscu, któremu poświęcił swoje zawodowe życie. Funkcjonariusz podziękował za pomoc i przekazał pozdrowienia wszystkim osobom, którym jego los nie jest obojętny.

W miniony czwartek, 27 maja 2021 roku, aspirant sztabowy Rafał Dzwonnik spotkał się z Komendantem Powiatowym Policji w Pabianicach młodszym inspektorem Jarosławem Tokarskim. Podczas wizyty policjant serdecznie podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi i Komendantowi Powiatowemu Policji w Pabianicach za okazaną życzliwość, pomoc i wsparcie. Dodał, że terapia, której teraz jest poddawany przynosi pozytywne efekty. Dzięki ludziom o wielkim sercu mógł rozpocząć kosztowne leczenie. Jest wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą pomoc. Jednak, aby nie zaprzepaścić dotychczasowego trudu, musi kontynuować terapię. Policjant z pabianickiej jednostki dzielnie stawia czoło przeciwnościom losu, jest pełen nadziei na lepsze jutro. Rafał choruje na najgroźniejszy z nowotworów, ale mimo to nie poddaje się. My również tego nie róbmy! Każdy może pomóc, bo Rafał pomagał każdemu! Wystarczy wesprzeć zbiórkę pieniędzy zamieszczoną na stronie: https://zrzutka.pl/zehcuf. Wierzymy, że razem uratujemy mu życie.

Rafał Dzwonnik nazywany przez pabianickich policjantów „Naszym Dzwonkiem” ma 46 lat. W Policji służy od ponad 20 lat. Od 2018 roku na stanowisku koordynatora Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii pabianickiej komendy, gdzie zajmował się szerzeniem profilaktyki i zwalczaniem przestępczości wśród młodzieży. Rafał to doświadczony policjant, pracowity i zaangażowany w każde wykonywane działanie. Przede wszystkim to jednak wspaniały człowiek – ciepły, serdeczny, życzliwy i lubiany przez wszystkich. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, zawsze wyróżniał się wzorową postawą. Nawet teraz, w tak ciężkiej sytuacji w jakiej się znajduje, stara się pomagać innym. Kiedy dowiedział się o chorej dziewczynce, 11-miesięcznej Mai z Łodzi, postanowił przyłączyć się do akcji ratowania jej życia. Po zakończonej pierwszej zbiórce na swoje leczenie, jego grupa licytacyjna została dedykowana Mai. Między innymi dlatego udało się zebrać całą potrzebną kwotę na ratowanie życia chorego dziecka.

Zorganizowana w styczniu 2021 roku zbiórka pieniędzy na leczenie metodą Nano Therm w Lublinie cieszyła się ogromnym powodzeniem. Udało się zaledwie w przeciągu kilku dni uzbierać ponad 196 tysięcy złotych, a zrzutka została udostępniona niemal 3000 razy. Niestety okazało się, że metoda leczenia, na którą były zbierane pieniądze, stanowi zbyt wielkie zagrożenie dla życia naszego policjanta. W tej chwili jedyną możliwą do zastosowania metodą jest immunoterapia, którą można zrealizować w prywatnej klinice w Niemczech. Całkowita suma leczenia jest ogromna i wynosi około 520 tysięcy złotych. Zebrane pieniądze podczas pierwszej zbiórki umożliwiły rozpoczęcie leczenia. Potrzeba jeszcze 320 tysięcy złotych, aby dokończyć innowacyjną terapię i dać mu szansę na życie. Wierzymy, że dzięki naszemu wsparciu i pomocy ludzi o wielkim sercu uda się zrealizować ten szczytny cel.

(KWP w Łodzi / mw)