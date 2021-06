Policjanci z chojnickiej komendy w II etapie do tytułu Osobowość Roku 2020 Data publikacji 01.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Czersku -sierż. sztab. Marek Rydzkowski i obecnie pełniący służbę w chojnickiej komendzie policji -sierż. sztab. Dawid Czapiewski otrzymali nominację Kapituły Redakcji ,,Dziennik Bałtycki” do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest głosami mieszkańców naszego regionu. Po pierwszym etapie nasi policjanci zdobyli 773 głosy co przyczyniło się do ich awansu finału wojewódzkiego. Pomóżmy im zwyciężyć !!! Pod tym linkiem możesz zagłosować: https://dziennikbaltycki.pl/p/kandydat/1953971

Tytuły Osobowość Roku przyznawane są w pięciu kategoriach. Celem akcji jest docenienie osób, które w minionym roku, bardzo trudnym dla nas wszystkich, wyróżniły się działalnością pełną pasji i zaangażowania i chęci pomagania innym, a także przyczyniły się do walki z pandemią i rozwoju naszego regionu. Do takiego tytułu zostali nominowani policjanci podlegający Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach.

Po pierwszym etapie na szczeblach powiatowych policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach zakwalifikowali się do kolejnego etapu na szczeblu wojewódzkim.

Przypomnijmy - policjanci 6 stycznia 2020 roku pełnili służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym Komisariatu Policji w Czersku; sierż, sztab. Marek Rydzkowski służy w policji od 13 lat, natomiast sierż.sztab. Dawid Czapiewski - 7 lat.

Tragicznej nocy skierowani byli na interwencję w Chojnicach, a po jej zakończeniu mieli właśnie jechać do Czerska, gdy uzyskali informację od dyżurnego, iż w budynku hospicjum w Chojnicach przy ul. Strzeleckiej wybuchł pożar. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce jako pierwsi i niezwłocznie podjęli czynności ratunkowe. Nie mogąc otworzyć zamkniętych drzwi, wybili szybę, żeby przynajmniej umożliwić wentylację pomieszczeń, w wyniku czego sierż.sztab. Marek Rydzkowski odniósł obrażenia dłoni. Następnie przez otwarte okno kolejno wynosili chorych, którzy nie byli w stanie sami się ewakuować. Kiedy budynek został otwarty, pomimo silnego zadymienia, wspomagali strażaków w akcji ratowniczej, w skutek czego sierż.sztab. Dawid Czapiewski z objawami zatrucia tlenkiem węgla trafił do szpitala. W międzyczasie, nie dbając o własne zdrowie, starali się udzielać pomocy ofiarom pożaru i policyjnym radiowozem przewozili pensjonariuszy do pobliskiego szpitala.

Dla czerskiej i chojnickiej jednostki Policji to ogromne wyróżnienie, że wśród wielu wyróżnionych osobowości znaleźli się nasi policjanci. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zdobyciu tytułu Osobowości Roku 2020.

Kandydaci do nagrody przechodząc do finału zachowują głosy zdobyte w pierwszym etapie głosowania.

Drugi obecnie trwający, wojewódzki finał Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 31.05.2021 r. od godziny 00:00 do dnia 08.06.2021 r. do godz. 21:00.

