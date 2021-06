Na sygnałach do szpitala Data publikacji 01.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W trakcie służby zdarzają się różne sytuacje, w których trzeba podejmować szybkie decyzje mogące uratować komuś życie. Tym razem policjanci pomogli szybko dotrzeć do szpitala CZMP mamie wiozącej 1,5-roczną córeczkę, która miała problemy z oddychaniem.

30 maja 2021 roku po godzinie 16.00 patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pełnił służbę na ulicy Bartoszewskiego. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na jadące z dużą prędkością auto. Kierująca znacząco przekroczyła dopuszczalne 70 km na tym odcinku. Przy użyciu sygnałów została zatrzymana. W aucie siedziała zapłakana kobieta, która powiedziała, że wiezie do szpitala swoją 1,5 roczną córeczkę, która ma duszności i problemy z oddychaniem. Na tylnej kanapie siedział mała dziewczynka, która była blada, osłabiona i faktycznie bardzo kaszlała. Natychmiast podjęto decyzje o asyście w drodze do szpitala. Z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, przy użyciu sygnałów uprzywilejowania policjanci ruszyli na izbę przyjęć Centrum Zdrowia Matki Polki, gdzie dziewczynce udzielono niezbędnej pomocy medycznej. Mama podziękowała serdecznie a w związku z popełnionym wykroczeniem została pouczona o ryzyku, jakie niesie ze sobą przekraczanie prędkości. Maluchowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

(KWP w Łodzi / kp)