Policyjna #JestAkcja w Dzień Dziecka Data publikacji 01.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Choroba i hospitalizacja dla każdego dziecka jest bardzo trudnym doświadczeniem. Przymusowa izolacja, samotność, obcość otoczenia a także odczuwanie bólu fizycznego i strachu związanego z leczeniem, nie wpływają korzystnie na psychikę najmłodszych. Pobyt w szpitalu nie pozwala też w pełni uczestniczyć im w życiu społecznym – ograniczone są do minimum kontakty z najbliższymi, a ze względu na panującą pandemię dzieci nie mogą być odwiedzane przez kolegów i koleżanki. Stąd w Wydziale Promocji Policji BKS KGP zrodził się pomysł, aby te trudne chwile spędzone w szpitalu odrobinę ułatwić, choć w tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Dziecka. Pomogli nam w tym policjanci z CPKP „BOA” oraz Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP.

A że wyszliśmy z założenia, że uśmiech na twarzy dzieci powinien gościć codziennie, na przyszpitalnym parkingu zaparkował policyjny pojazd specjalistyczny do zadań specjalnych, czyli olbrzymi TUR z wysięgnikiem. To był dopiero początek atrakcji, które czekały na małych pacjentów przebywających na szpitalnych oddziałach Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie. Chwilę później pojawiły się policyjne maskotki ze stołecznej komendy – dwa Borsuki, które z radością pozowały do zdjęć i machały do dzieci tłumnie zgromadzonych w oknach szpitala.

Niewątpliwie była to dla dzieci przebywających w szpitalu bardzo duża atrakcja, która wywołała niejeden uśmiech na twarzach małych pacjentów. Dzięki temu najmłodsi, choć na chwilę mogli oderwać się od szpitalnej rzeczywistości i przez szyby swoich szpitalnych pokojów obserwować atrakcje zaplanowane dla nich w tym szczególnym dniu w roku. A o to właśnie dzisiaj wszystkim chodziło.

Kolejną niespodzianką była możliwość bezpośredniego spotkania się z kontrterrorystami z CPKP „BOA”, którzy odwiedzili na chwilę małych pacjentów. Najpierw funkcjonariusze zjeżdżając po linach z dachu budynku pukali w okna szpitalnych pomieszczeń i machali dzieciom, a później zaskoczyli wszystkich, kiedy okazało się, że są doskonałymi tancerzami i w rytm piosenki Majki Jeżowskiej pn. „Wszystkie dzieci nasze są” odtańczyli taniec radości.

Uśmiech, i to nie jeden, na twarzach najmłodszych, ale i tych całkiem już dorosłych buziach, wywołał także przylot policyjnego śmigłowca. Przelot lotników z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP siedzących za sterami Bella 407 nad szpitalem tak bardzo się wszystkim spodobał, że sami piloci byli zaskoczeni ilością uśmiechniętych buzi zgromadzonych za szpitalnymi oknami.

Akcentem zwieńczającym całość było przekazanie na ręce Dyrektor ds. Lecznictwa z Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie pani Moniki Wanke-Rytt 250 sztuk okularów VR, przygotowanych w ramach projektu #JestAkcja, których sponsorem jest PKN ORLEN. Dzięki nim najmłodsi, zmagający się z problemami zdrowotnymi, będą mogli, choć na chwilę oderwać się od przykrych doświadczeń i wirtualnie uczestniczyć w działaniach polskiej Policji, zobaczyć jej nowoczesny sprzęt i poznać funkcjonariuszy różnych formacji. Okulary VR, które trafiły dzisiaj w ręce dzieci, pozwolą im wejść w świat trójwymiarowej rozrywki przy pomocy telefonów komórkowych z systemem Android lub iOS. Aby móc ich używać, wystarczy tylko umieścić telefon w okularach i uruchomić odpowiedni materiał 3D, czyli jeden z naszych filmów opatrzonych hasztagiem #JestAkcja.

Wierzymy, że dzięki takim chwilom dzieci, chociaż na chwilę zapomniały o otaczającej je rzeczywistości i przeniosły się do świata, w którym mogą zostać funkcjonariuszami Policji, a „siedząc” w policyjnym śmigłowcu czy radiowozie zapomniały o strachu, cierpieniu i odosobnieniu i dzięki temu łatwiej będą mogły znosić trudy leczenia.

Spełnienia marzeń dla wszystkich dzieci - tych małych i dużych:)

tekst: Agnieszka Włodarska / foto: Jacek Herok, Izabela Pajdała-Kusińska / film: Tomasz Lis

Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP