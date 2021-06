41-letni rzeszowianin udostępniał treści pedofilskie, trafił do aresztu Data publikacji 02.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości, zatrzymali 41-latka podejrzanego o rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem dzieci. Mężczyzna próbował ukryć swoje nielegalne działania usuwając z urządzeń nielegalne treści. Rzeszowianin usłyszał już prokuratorskie zarzuty, a sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące.

To już kolejna realizacja funkcjonariuszy Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Kilka dni temu zatrzymali 41-letniego rzeszowianina, którego działania w sieci analizowali od kilku miesięcy. Podejrzewali go o to, że rozpowszechnia treści pornograficzne z udziałem dzieci. Mężczyzna za pośrednictwem oprogramowania umożliwiającego bezpośrednią wymianę plików w Internecie, udostępniał nagrania zawierające treści pedofilskie.

Policjanci zaskoczyli mężczyznę swoją wizytą, w miejscu jego zamieszkania zabezpieczyli sprzęt komputerowy i nośniki danych, w tym dyski zewnętrzne będące własnością podejrzanego. Przeprowadzone czynności jednoznacznie potwierdziły ustalenia funkcjonariuszy oraz wykazały, że z procederem podejrzany ma związek od dłuższego czasu. Specjaliści z zakresu informatyki śledczej wskazali, że podejrzany usuwał z użytkowanych przez siebie urządzeń rozpowszechniane treści. Jednak użycie specjalnego oprogramowania będącego w dyspozycji funkcjonariuszy, ich wiedza i doświadczenie umożliwiło odzyskanie tych danych.

41-letni mężczyzna usłyszał zarzut rozpowszechniania w Internecie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Sąd po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem, przychylił się do wniosku Policji oraz prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i ustalają tożsamość pozostałych osób uczestniczących w procederze.

(KWP w Rzeszowie / mw)