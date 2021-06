Oszukał kobietę z Bytomia, zatrzymany został w Płońsku Data publikacji 02.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z płońskiej komendy przy współpracy z bytomską Policją ustalili i zatrzymali 27-letniego płońszczanina, który brał udział w oszustwie „na policjanta”. Poszkodowana 65-letnia mieszkanka województwa śląskiego straciła ponad 25 tys zł. Oszustowi grozi nawet do 8 lat więzienia.

Do płońskiej komendy od bytomskich policjantów trafiła informacja, że na początku maja br. na terenie Bytomia doszło do oszustwa metodą „na policjanta”. Do 65-letniej kobiety miał zadzwonić mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji. Poinformował swoją rozmówczynię o prowadzonej przez mundurowych akcji mającej na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców przestępstwa. Nakłonił kobietę do wypłacenia z konta bankowego 25 tys. zł i nadania ich „ekspresem pieniężnym”. Gdy 65-latka zorientowała się, że została oszukana zgłosiła się do Komendy Powiatowej Policji w Bytomiu. Prawdziwi policjanci ustalili, że pieniądze wysłane przez kobietę odebrane zostały w placówce pocztowej w Płońsku. Ustalili też wstępnie dane osoby odbierającej przesyłkę. Następnie przekazali sprawę płońskim policjantom.

Miejscowi funkcjonariusze po zapoznaniu się z materiałami dokonali dalszych ustaleń. Na zabezpieczonych z budynku poczty nagraniach z monitoringu rozpoznali mężczyznę odbierającego pieniądze. Był to dobrze im znany 27-letni płońszczanin. Szybko ustalili miejsce jego pobytu i go zatrzymali.

Zatrzymany 27-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu - udziału w oszustwie metodą „na policjanta”. Za to przestępstwo grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Radomiu / mw)