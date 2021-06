Policjanci zatrzymali nietrzeźwego maszynistę Data publikacji 02.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci interweniowali wobec maszynisty, który wykonywał czynności zawodowe i był pod wpływem alkoholu. Podczas badania na zawartość alkoholu w organizmie okazał się, że 31-latek, który kierował lokomotywą ciągnącą wagony towarowe miał prawie 1,3 promila alkoholu w organizmie. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Wczoraj (1 czerwca br.) przed godziną 5.00 oficer dyżurny tczewskiej policji został poinformowany o nietrzeźwym maszyniście, który miał kierować lokomotywą ciągnącą wagony towarowe. Policjant przyjmujący zgłoszenie ustalił, że pociąg samoczynnie zatrzymał się i nie było żadnego kontaktu z maszynistą. Wysłani na miejsce policjanci podczas rozmowy z 31-letnim mieszkańcem powiatu inowrocławskiego kierującego pociągiem towarowym poczuli zapach alkoholu. Badanie na zawartość alkoholu wykazało u maszynisty prawie 1,3 promila alkoholu w organizmie.

W trakcie sprawdzenia 31-latka w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że ma on cofnięte uprawnienia do kierowania samochodami za kierowanie w stanie nietrzeźwości, który obowiązuje do sierpnia 2022 roku.Stróże prawa zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę, którego doprowadzili do policyjnego aresztu.

Teraz mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Dzisiaj najprawdopodobniej śledczy przesłuchają zatrzymanego mężczyznę, któremu przedstawią zarzut dotyczący prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.Za to przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.