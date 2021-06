Policjanci pomogli małżeństwu wydostać się z zadymionego mieszkania Data publikacji 04.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zgłoszenie pilnej interwencji otrzymali policjanci ze świeckiej "drogówki”. Szybkie i skuteczne działania sierż. Fabiana Borcowskiego i sierż. szt. Marcin Wróblewskiego doprowadziły do uratowania 67-letniej kobiety oraz 65-letniego mężczyzny. Policjanci pomogli małżeństwu wydostać się z zadymionego mieszkania.

Do zdarzenia doszło w środę (2.06.21) w miejscowości Terespol Pomorski, pow. świecki. Po 9.00 dyżurny otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że z jednego z mieszkań wydobywa się dym, a w pomieszczeniu znajdują się starsze dwie osoby.

Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z wydziału ruchu drogowego, pełniący w pobliżu służbę. Funkcjonariusze zastali zgłaszającego interwencję, który wskazał im blok i mieszkanie, skąd wydobywał się dym. Mundurowi, nie tracąc ani chwili, wbiegli do klatki, po czym bez wahania podjęli decyzję o wywarzeniu drzwi i wejściu do środka. Podczas przeszukania mieszkania, natrafili oni na półprzytomną starszą kobietę, którą sierżant Fabian Borcowski wyprowadził, natomiast w jednym z pomieszczeń znaleźli leżącego na podłodze nieprzytomnego mężczyznę. Policjanci wynieśli go na zewnątrz i udzielili mu pierwszej pomocy. Po chwili mężczyzna odzyskał przytomność. Jeden z funkcjonariuszy wrócił do mieszkania, gdzie wyłączył pozostawiony na kuchence elektrycznej garnek, który był przyczyną zadymienia i otworzył okna.

Dzięki skutecznemu działaniu funkcjonariuszy nie doszło do tragedii. "Pomagamy i chronimy” to motto naszej służby!

(KWP w Bydgoszczy / kp)