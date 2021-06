Dzielnicowy rozpoznał i zatrzymał fałszywego policjanta Data publikacji 04.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z mysłowickiej komendy zatrzymał 49-letniego mieszkańca Warszawy, który oszukał mieszkankę naszego miasta na 20 tysięcy złotych. Do zatrzymania mężczyzny w dużym stopniu przyczyniła się kobieta, która obserwowała jak starsza mysłowiczanka przekazuje oszustowi pakunek. Po tym zdarzeniu natychmiast powiadomiła policjantów. 49-latek został zatrzymany, gdy wsiadał już do taksówki. Decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu.

W miniony wtorek po godzinie 16 do mysłowickiej komendy wpłynęło zgłoszenie od kobiety, która widziała jak starsza mieszkanka Mysłowic przekazywała na ulicy podejrzanemu mężczyźnie pakunek. Zgłaszająca obserwowała całą sytuację, a kiedy mężczyzna oddalił się z pakunkiem nawiązała rozmowę z seniorką. Gdy 82-latka przyznała jej, że przekazała rzekomemu policjantowi 20 tysięcy złotych, kobieta natychmiast zadzwoniła na policję i przekazała bardzo dokładny rysopis oszusta.

Komunikat o tym zdarzeniu trafił do wszystkich patroli w mieście. Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny. Został on zauważony przez dzielnicowego, gdy wsiadał już do taksówki na ul. Towarowej. Mężczyzna nie wykonywał poleceń policjanta i stawiał opór, jednak szybko został obezwładniony i zakuty w kajdanki. Po chwili na miejscu pojawiło się wsparcie i oszust został doprowadzony do komendy. Okazał się nim 49-letni mieszkaniec Warszawy. Stróże prawa znaleźli przy nim przekazane przez seniorkę 20 tysięcy złotych. 49-latek trafił do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszał zarzuty. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Policjanci nie wykluczają, że mężczyzna mógł dopuścić się podobnych przestępstw na terenie kraju. Będzie to dokładnie sprawdzane w prowadzonym postępowaniu.

Postawą godną pochwały wykazała się kobieta, która była świadkiem tego zdarzenia i nie pozostała obojętną - natychmiast zareagowała powiadamiając policjantów. Dzięki jej reakcji możliwe było zatrzymanie przestępcy i odzyskanie oszczędności życia 82-letniej mysłowiczanki.

Kolejny raz przypominamy:

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem.

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust.

Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust. Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł.

Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego na znany ci numer i opowiedz o tym zdarzeniu.

Poinformuj Policję! Każdą próbę wyłudzenia pieniędzy można zgłaszać w dowolnej jednostce policji lub dzwoniąc na nr alarmowy 112.

(KWP w Katowicach / kp)