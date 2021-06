Śmiertelnie potrącił człowieka i uciekł z miejsca wypadku Data publikacji 04.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymali mężczyznę, który śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł z miejsca wypadku. Funkcjonariusze błyskawicznie ustalili, jaki pojazd brał udział w tym zdarzeniu, namierzyli i zatrzymali 35-letniego kierującego. Trafił na 3 miesiące do aresztu.

30 maja br. tuż po północy, na jednej z ulic na terenie gminy Zielonki został śmiertelnie potrącony mężczyzna, a sprawca wypadku uciekł. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zaczęli wyjaśniać okoliczności sprawy. Kilka załóg podjęło równocześnie penetrację terenu za sprawcą. Dzięki błyskawicznie podjętym działaniom już kilka godzin później, na terenie sąsiedniej gminy, policjanci natrafili na porzucony, mocno uszkodzony z przodu pojazd marki Alfa Romeo i ustalili, że jego użytkownikiem był 35-latek bez stałego miejsca zamieszkania, przebywający od pewnego czasu na terenie powiatu krakowskiego.

Niemierzenie mężczyzny nie było jednak łatwe, ponieważ okazało się, że sprawca, wynajmując pojazd posłużył się dowodem osobistym innej osoby. Policjanci ustalili gdzie na terenie powiatu krakowskiego mężczyzna pomieszkuje, jednak tam go nie zastali. Już kolejnego dnia ustalili natomiast, że sprawca wypadku przebywa na terenie województwa śląskiego, u swojej znajomej. Kryminalni z powiatu krakowskiego niezwłocznie udali się pod ten adres. Tam zastali i zatrzymali 35-latka. W plecaku podejrzanego stróże prawa ujawnili i zabezpieczyli ponad 160 gramów mefedronu. Narkotyki były poporcjowane i zapakowane w ponad 200 woreczków strunowych, co świadczyło o przygotowaniu ich do sprzedaży. Zatrzymany miał też przy sobie plik znacznej gotówki, którą policjanci również zabezpieczyli, podejrzewając, że może pochodzić z handlu narkotykami. Podczas zatrzymania mężczyzna był agresywny i znieważył jednego z policjantów kierując pod jego adresem wulgaryzmy. 35-latek trafił do policyjnej celi.

2 czerwca br., w prokuraturze podejrzany usłyszał cztery zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia, posiadania znacznych ilości narkotyków i przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu, znieważenia funkcjonariusza oraz zarzut posłużenia się dowodem osobistym wystawionym na inną osobę w celu zawarcia umowy najmu pojazdu. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa 35-latkowi grozi do 12 lat więzienia.

(KWP w Krakowie / kp)