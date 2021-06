Agresywny kierowca na trasie S3 zajechał drogę i wybił szybę w aucie. Jego sprawa trafi do sądu Data publikacji 04.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na trasie ekspresowej S3 mogło dojść do tragedii po tym, jak kierowca peugeota w przypływie emocji zajechał drogę kierującemu vw. Miało to być spowodowane niewłaściwym manewrem tego drugiego. Kierowca peugeota gwałtownie hamował, gdy wysiadł wykrzykiwał i ręką wybił szybę w vw. Po chwili doprowadził do zderzenia z jadącą ciężarówką. Policjanci zatrzymali kierowcy peugeota prawo jazdy, a jego sprawa zostanie skierowana do sądu.

Gorzowscy funkcjonariusze ruchu drogowego zostali wezwani w środę, 02.06.2021 r., po godzinie 16:00 na trasę S3, gdzie miało dojść do zdarzenia drogowego. Gdy policjanci dojechali na obwodnicę Gorzowa Wielkopolskiego, zauważyli stojące trzy pojazdy. Policjanci po chwili dowiedzieli się, że nim doszło do kolizji osobówki z ciężarówką, jeden z kierowców był bardzo agresywny. Z relacji mężczyzny w peugeocie wynikało, że jechał trasą S3 w stronę Zielonej Góry lewym pasem, gdy w pewnej odległości przed nim na jego pas wjechał bus, który poruszał się z mniejszą prędkością. To mocno zdenerwowało kierowcę peugeota, który wyprzedził vw i zajechał mu drogę, gwałtownie zahamował i na ekspresówce wyszedł z auta. 38-latek wykrzykiwał w stronę kierowcy busa, który nie zamierzał wysiadać ze swojego pojazdu. Wtedy mężczyzna z peugeota uderzył ręką w boczną szybę i ją wybił. Po wszystkim wrócił do swojego auta i ruszył. Zrobił to jednak niebezpiecznie, bo na lewym pasie trasy S3 doprowadził do zderzenie z jadącą ciężarówką. Kierowca vw przekazał policjantom, że nie zajechał nikomu drogi, a mężczyzna z peugeota wpadł w furię i nie dało się z nim prowadzić żadnej dyskusji. Po wycenie szkód w pojeździe zgłosi się ponownie do policjantów, by 38-latek odpowiedział za zniszczenie mienia.

Funkcjonariusze ruchu drogowego nie mieli wątpliwości, by kierowcy peugota zatrzymać prawo jazdy. Jego zachowanie i gwałtowne manewry zdecydowanie odbiegały od przyjętych norm. Stworzył zagrożenie w ruchu drogowym, niewiele brakowało by zderzenie z jadącą ciężarówką miało katastrofalne skutki. To sytuacja, która w ogóle nie powinna mieć miejsca. Sprawa 38-letniego kierowcy zostanie przez policjantów skierowana do sądu.

(KWP w Gorzowie / mw)