Podrobiona odzież za ponad 4 mln 700 tys. złotych Data publikacji 04.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W trakcie prowadzonych wspólnie działań policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą KWP w Krakowie wraz funkcjonariuszami KAS zabezpieczyli prawie 22,5 tys. sztuk odzieży, kosmetyków oraz 1300 par obuwia z nielegalnie naniesionymi, zastrzeżonymi znakami znanych światowych marek. 42-letniego właściciela towaru czekają teraz konsekwencje prawne.

Od pewnego czasu na małopolskich placach targowych pojawiały się w sprzedaży duże ilości podróbek markowej odzieży, obuwia czy kosmetyków. Małopolscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą wielokrotnie rekwirowali tego typu towar, natomiast prowadzone działania koncentrowały się głównie na ustaleniu źródła pochodzenia fałszywek. Jeden z tropów prowadził do powiatu wielickiego. W ostatnich dniach policjanci wraz z funkcjonariuszami KAS prowadzili wspólne działania właśnie w tym powiecie. W efekcie kontroli garaży oraz nieczynnych magazynów natrafiono na ogromne ilości nielegalnego towaru. W przeszukanych pomieszczeniach znaleziono 22 400 sztuk różnego rodzaju odzieży, kosmetyków oraz 1300 par obuwia – wszystko z nielegalnie naniesionymi, zastrzeżonymi znakami znanych światowych marek. Szacunkowa wartość ujawnionych towarów przekracza kwotę 4 milionów 700 tysięcy złotych. Wszystko wskazuje na to, że magazyny służyły do przechowywania odzieży, która trafiała następnie na małopolskie czy podkarpackie targowiska.

42-letniego mieszkańca powiatu wielickiego, właściciela zatrzymanego towaru, czekają teraz konsekwencje prawne za naruszenie przepisów ustawy Prawo Własności Przemysłowej.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Małopolski Urząd Celno-Skarbowy.

(KWP w Krakowie / mw)