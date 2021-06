Policjanci odzyskali skradzione mienie o wartości ponad 165 tysięcy złotych Data publikacji 04.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sosnowieccy kryminalni z komisariatu policji IV zatrzymali pięcioro pracowników jednej z firm, którzy od początku kwietnia bieżącego roku okradli swojego pracodawcę na kwotę ponad 165 tysięcy złotych. Sprawcy kradli towar, którym handlowała firma. Ich łupem padał głównie sprzęt elektroniczny, ale także odzież i akcesoria.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku 22-32 lat oraz 26-letnia kobieta. Wszyscy są mieszkańcami różnych miast aglomeracji śląskiej. Od kwietnia 2021 roku, działając wspólnie, okradali swojego pracodawcę. Firma handlowa mogła stracić przez nieuczciwych pracowników sprzęt elektroniczny, odzież i inne akcesoria o łącznej wartości ponad 165 tysięcy złotych. Mogłaby, gdyby do akcji nie wkroczyli policjanci. W trakcie realizacji znaleziono przy sprawcach część skradzionego mienia, pozostałe przedmioty śledczy zabezpieczyli podczas przeszukań, które przeprowadzono po zatrzymaniach. Zrabowane przedmioty wrócą do właściciela. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli także mienie podejrzanych o łącznej wartości ponad 72 tysięcy złotych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Żadne z nich nie miało dotychczas konfliktu z prawem. Grozi im do 5 lat więzienia. Prokurator zdecydował o objęciu wszystkich podejrzanych policyjnym dozorem.

(KWP w Katowicach / mw)