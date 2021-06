Dzielnicowi z Dobrzenia eskortowali poważnie rannego mężczyznę Data publikacji 04.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu w Dobrzeniu eskortowali do szpitala w Opolu samochód z rannym mężczyzną. Mieszkaniec Kup poważnie ranił się w trakcie pracy w gospodarstwie. Mężczyzna co chwilę tracił przytomność, a kontakt z nim był utrudniony. Kilka minut później pilotaż zakończył się powodzeniem i poszkodowany trafił pod opiekę medyków.

W środę 2 czerwca br. około godziny 11:00, z dyżurnym komisariatu w Dobrzeniu skontaktował się kierujący bmw. Mężczyzna poinformował, że wiezie rannego do szpitala i potrzebuje pomocy policji. Poszkodowany podczas pracy w gospodarstwie domowym poważnie ranił się w rękę, a szpital oddalony był około 20 kilometrów. Sytuacja wymagała natychmiastowej pomocy mundurowych.

Kontakt z poszkodowanym był utrudniony, co chwilę tracił i odzyskiwał przytomność. Kierowca wiozący go do szpitala obawiał się o jego życie i zdrowie. Na pomoc natychmiast ruszyli dzielnicowi. Sierżant sztabowy Monika Solich i sierżant sztabowy Mateusz Kardas, będąc w tym czasie w patrolu, mając na uwadze duży ruch i utrudnienia na drodze, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i bezpiecznie eskortowali do opolskiego szpitala samochód z poszkodowanym.

Dzięki policyjnemu pilotażowi, mężczyzna szybko i bezpiecznie dotarł na miejsce, gdzie uzyskał fachową pomoc medyczną. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

(KWP w Opolu / kp)