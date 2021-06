Uratowany dzięki współpracy polskich i francuskich policjantów Data publikacji 04.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki błyskawicznej wymianie informacji i zdecydowanym działaniom oficera dyżurnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku podkom. Tomasza Krefta oraz policjantów z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej Policji we współpracy ze służbami we Francji udało się uratować życie kierowcy tira z pomorskiej firmy przewozowej, który zasłabł na autostradowym parkingu we wschodniej Francji. Mężczyźnie w porę udzielono pomocy. Kierowca jest pod opieką lekarzy.

Wczoraj, 03.06.2021 r., do operatora Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego zadzwonił pracownik firmy transportowej prosząc o pomoc dla ich kierowcy. Z przekazanej informacji wynikało, że znajdujący się za granicą mężczyzna przed chwilą zasłabł za kierownicą ciężarówki, która stała na jednym z parkingów we Francji. Mężczyzna ostatkiem sił zdołał zadzwonić do pracodawcy. Sprawą od razu zajął się oficer dyżurny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku podkom. Tomasz Kreft.

Trzeba było działać błyskawicznie, liczyła się każda minuta. Zgłaszający przekazał współrzędne geograficzne oraz kontakt telefoniczny, które okazały się kluczowe w ustaleniu miejsca, w którym znajdował się potrzebujący. Dyżurny zachowując zimną krew natychmiast powiadomił policjantów z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, którzy bezzwłocznie przekazali wszelkie dostępne informacje na temat poszukiwanego kierowcy francuskiemu Interpolowi. Policjanci szybko zlokalizowali polską ciężarówkę. Okazało się, że mężczyzna miał udar, a dzięki natychmiast podjętym przez policję działaniom i międzynarodowej współpracy został uratowany i trafił pod opiekę francuskich lekarzy.

Pomimo blisko 1,5 tys. km. dzielących Gdańsk od miasta we wschodniej Francji przekaz informacji był błyskawiczny i precyzyjny, dzięki temu też francuskie służby ratunkowe pojawiły się na miejscu i udzieliły pomocy kierowcy.

Tego typu zgłoszenia nie zdarzają się często, ale policjanci są doskonale przygotowani do udzielania pomocy w każdych warunkach.

(KWP w Gdańsku / mw)