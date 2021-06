Sprawca zabójstwa 49-letniej kobiety w powiecie suskim aresztowany Data publikacji 04.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 48-latek, który pozbawił życia swoją konkubinę usłyszał zarzut zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

2 czerwca br. około 9:45 policjanci KP w Makowie Podhalańskim otrzymali zgłoszenie o znalezieniu w miejscowości Juszczyn zwłok 49-letniej kobiety. Ciało kobiety znalazł w domu jej ojciec, natomiast sąsiedzi zadzwonili na numer alarmowy i powiadomili o zabójstwie. Na miejscu zdarzenia wykonano oględziny pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, w trakcie których zabezpieczono siekierę, która była narzędziem zbrodni. Zwłoki decyzją prokuratora zostały skierowane do Zakładu Medycyny Sądowej. Równolegle do czynności na miejscu zabójstwa policjanci szukali sprawcy. Już pół godziny później, w miejscowości Białka funkcjonariusze zatrzymali 48-latka, podejrzewanego o pozbawienie jej życia. Mężczyzna był nietrzeźwy i został osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych suskiej komendy do dyspozycji Prokuratury. Po wytrzeźwieniu sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, za co może mu grozić kara dożywotniego więzienia a Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

(KWP w Krakowie / mw)