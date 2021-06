Policjanci odnaleźli zaginione nastolatki Data publikacji 04.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z V Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi odnaleźli dwie zaginione nastolatki. Dziewczynki wyszły ze swoich domów wczesnym rankiem 2 czerwca 2021 roku. Jedna z nich pozostawiła list, z którego wynikało, że zamierza wyjechać na dłużej.

2 czerwca 2021 roku do VII Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zgłosili się najbliżsi 15-letniej dziewczynki, która wczesnym rankiem wyszła ze swojego mieszkania i nie powróciła. Z okoliczności przyjętego zaginięcia wynikało, że nastolatka mogła uciec z domu. Podobne zgłoszenie przyjęte zostało również w V Komisariacie Policji, gdzie przyszli rodzice innej 15-latki, która wychodząc z domu pozostawiła list informujący o przyczynach ucieczki. Policjanci po wszczęciu poszukiwań, bardzo szybko powiązali sprawy obydwu tajemniczych zaginięć. Docierając do koleżanek zaginionych dziewczyn i analizując materiały sprawy, funkcjonariusze doszli do wniosku, że nastolatki najprawdopodobniej razem zaplanowały ucieczkę. Wnikliwa analiza monitoringu miejskiego i zebranych informacji przyczyniły się do ustalenia, że poszukiwane wsiadły do pociągu relacji Łódź-Kraków. O zdarzeniu poinformowane zostały jednostki policji na terenie miejscowości, w których zatrzymywał się ten pociąg. Ostatecznie potwierdzono, że 15-latki wysiadły z pociągu w miejscowości Koluszki. Stróże prawa przez dwa kolejne dni sprawdzali teren w pobliżu stacji kolejowej i rozpytywali okolicznych mieszkańców. Drugiego dnia poszukiwań funkcjonariusze widząc zbliżającą się procesję związaną z obchodami Bożego Ciała postanowili zatrzymać radiowóz i dokładniej przyjrzeć się jej uczestnikom. Czujny nos nie zawiódł policjantów. Okazało się, że wraz z procesją szły obie zaginione dziewczynki. 15-latki zostały przywiezione do Łodzi i oddane pod opiekę rodziców.

Policjanci apelują! Okres wakacji sprzyja ucieczkom osób małoletnich. Nasi podopieczni, którzy zwłaszcza w czasie dorastania borykać się mogą z rożnymi problemami nie zawsze potrafią wprost o tym powiedzieć. Czasem łatwiejszą metodą zwrócenia na siebie uwagi jest ucieczka z domu. Pamiętajmy, aby w codziennym natłoku obowiązków znaleźć czas i porozmawiać z dziećmi, spróbować je zrozumieć i doradzić. Często problemy nieistotne z perspektywy osoby dorosłej są dla dziecka niezwykle poważne.

(KWP w Łodzi / mw)