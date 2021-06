Nowy policyjny dron pomoże dbać o bezpieczeństwo na drogach Data publikacji 04.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do poprawy bezpieczeństwa na drogach policjanci ruchu drogowego wykorzystują różnego rodzaju sprzęt. Oprócz radiowozów, czy nowoczesnych urządzeń do pomiaru prędkość pojazdów, od dziś codzienną służbę funkcjonariuszy ruchu drogowego wspierał będzie także bezzałogowy statek powietrzny. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego drona, policjanci jeszcze skuteczniej będą mogli walczyć z drogowymi piratami.

Bezpieczeństwo na drodze, to jedno z priorytetowych zadań podkarpackich policjantów. Do walki z niebezpiecznymi, a czasem agresywnymi zachowaniami kierowców, funkcjonariusze wykorzystają m.in. nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, motocykle, czy nowoczesne urządzenia służące do mierzenia prędkości. Dzisiaj, w Jaworniku Niebyleckim w powiecie strzyżowskim, na krajowej 19, policjanci ruchu drogowego z komendy wojewódzkiej i powiatowej ze Strzyżowa, prowadzą działania „Motocykl”, z wykorzystaniem drona.

Ten bezzałogowy statek powietrzny będzie wykorzystywany przez policjantów ruchu drogowego, przede wszystkim w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. Przy jego wykorzystaniu możliwe będzie ujawnianie wykroczeń polegających m.in. na niestosowaniu się przez kierujących do znaków i sygnałów drogowych, w tym do nieprawidłowego wyprzedzania oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.

Nadzorem zostaną objęte także przejścia dla pieszych, zwłaszcza w tych miejscach, w których ruch nie jest regulowany światłami, a które prowadzą przez ulicę o więcej niż jednym pasie w każdą stronę. W tych miejscach zwykle dochodzi do najgroźniejszych zdarzeń.

Do obsługi drona niezbędnych jest dwóch funkcjonariuszy. Jeden z nich odpowiada za sterowanie dronem, a drugi kamerą. W sytuacji, kiedy z powietrza ujawnią wykroczenie w ruchu drogowym, informują o tym najbliższy patrol, który ma możliwość szybkiego wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy. Urządzenie wyposażono w 30-krotny zoom optyczny i 180-krotny zoom cyfrowy, co pozwala na rejestrowanie zachowań uczestników ruchu drogowego z dużej odległości.

