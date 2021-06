Zatrzymani za sutenerstwo!

Lubelscy kryminalni z komendy wojewódzkiej zatrzymali 4 osoby do sprawy tzw., „mieszkaniówek”. Sprawcy ułatwiali uprawianie prostytucji co najmniej 12 kobietom poprzez udostępnianie im wynajętych mieszkań. Zajmowali się także tworzeniem i zamieszczaniem na portalach internetowych ogłoszeń o świadczeniu usług seksualnych. Działania kryminalnych odbywały się pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Za sutenerstwo i kuplerstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.