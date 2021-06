Policjant z lekkim piórem Data publikacji 07.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant sztabowy Sebastian Bachniak na co dzień pełni służbę w Komisariacie II Policji w Częstochowie. Policjant prowadzi szereg czynności związanych z wykrywaniem sprawców wykroczeń. Po służbie poświęca się dzieciom, spędzając z nimi jak najwięcej czasu. Doskonale łączy jednak obowiązki służbowe z tymi domowymi, znajdując czas na pisanie powieści.

Wśród policjantów nie brakuje ludzi z pasją, którzy po służbie rozwijają swoje hobby. Do takich osób należy sierżant sztabowy Sebastian Bachniak, który wydał swoją pierwszą książkę. Opisuje w niej losy fikcyjnego policjanta, który po wielomiesięcznym zwolnieniu lekarskim wraca do służby. Tam okazuje się, że czeka go wiele nieprzewidzianych zdarzeń.

Kryminał rozpoczyna się od tragicznego wypadku drogowego, w którym ginie czteroosobowa rodzina, a główny bohater powieści musi rozwikłać tę sprawę. Trudne śledztwo, policjant na życiowym zakręcie i kobieta, która chce mu pomóc.

Osoby lubiące czytać zachęcamy do lektury. Powieść kryminalna uczy bowiem logicznego myślenia, analizy i syntezy sytuacji, a także zwracania uwagi na szczegóły, które podobnie jak w życiu czasami mają ogromny wpływ na to, co się później wydarzy.

Sebastianowi gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji ze swojej pozapolicyjnej pasji.

