Tymczasowy areszt dla 24-letniego sprawcy wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu w trakcie pościgu zatrzymali 24-latka, który śmiertelnie potrącił motorowerzystę, a następnie nie udzielając mu pomocy odjechał z miejsca zdarzenia. 24-latek w chwili zatrzymania miał w organizmie promil alkoholu i posiadał sądownie orzeczony zakaz kierowania. Na wniosek prokuratora sąd orzekł wobec zatrzymanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

4 czerwca o godzinie 17:40, służby ratunkowe interweniowały na ulicy Karolina w Osieku, gdzie został potrącony śmiertelnie 63-letni motorowerzysta, a sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. W trakcie podjętych czynności policjanci ustalili, że poruszał się on samochodem marki Skoda. Taki właśnie uszkodzony pojazd, porzucony przez sprawcę, został znaleziony kilka kilometrów od miejsca zdarzenia, przy jednym z kompleksów leśnych na granicy Witkowic i Osieka. W związku z tym natychmiast rozpoczęto penetrację lasu. Po kilkunastu minutach policjanci z oświęcimskiej drogówki, pomiędzy drzewami dostrzegli uciekającego mężczyznę. Został on szybko zatrzymany. Jak się okazało, był to 24-letni mieszkaniec Osieka. Mężczyzna trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji. Badanie stanu trzeźwości wykazało 1 promil alkoholu, ponadto policjanci ustalili, że mężczyzna posiada sądownie orzeczony zakaz kierowania.

Wczoraj, 06.06.br., podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie prokurator przedstawił mu zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, w stanie nietrzeźwości oraz posiadając czynny zakaz prowadzenia pojazdów. Następnie 24-latek trafił przed oblicze sędziego, który na wniosek prokuratora zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Za spowodowanie wypadku drogowego śmiertelnego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Ponadto w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia odpowiedzialność karna może zostać podwyższona.

(KWP w Krakowie / mw)