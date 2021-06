Kierowcy znów nie zawiedli. „Korytarz życia” pomógł szybko dotrzeć służbom na miejsce wypadku Data publikacji 07.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony, długi weekend na lubuskich trasach panował wzmożony ruch pojazdów, co zawsze zwiększa zagrożenie wystąpienia zdarzeń drogowych. Do takiego doszło na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Międzyrzecza. Dzięki odpowiedzialnej postawie kierowców i wzorowo zorganizowanemu „korytarzowi życia” służby mogły sprawnie dotrzeć na miejsce i pomóc poszkodowanym.

„Korytarz życia” został wprowadzony do przepisów ruchu drogowego w celu umożliwienia przejazdu dla pojazdów ratowniczych, poprzez przesunięcie się stojących w „korku” pojazdów w kierunku najbliższych krawędzi drogi. Niewątpliwie jest on niezbędny i konieczny dla szybkiego dotarcia służb do osób potrzebujących pomocy. W niedzielę (6 czerwca) wzorowo wykonany „korytarz życia” można było zobaczyć na drodze ekspresowej S3 w powiecie międzyrzeckim. Policjanci drogówki zostali skierowani tam do zdarzenia, który miał miejsce na pasie prowadzącym w kierunku Zielonej Góry. Z informacji jaką posiadali funkcjonariusze wynikało, że zderzyły się dwa pojazdy, w których wciąż znajdowały się osoby poszkodowane. Na miejsce zostali zadysponowani również strażacy oraz załoga pogotowia ratunkowego. Służby nie miały problemu z dojazdem do miejsca zdarzenia, gdyż kierowcy wzorowo utworzyli „korytarz życia”. Dzięki ich odpowiedzialnemu zachowaniu pomoc dotarła błyskawicznie. Na szczęście całe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa, a żadnemu z uczestników nic poważnego się nie stało. To drugi w ostatnim czasie prawidłowo wykonany „korytarz życia” w województwie lubuskim: WZOROWY KORYTARZ ŻYCIA NA LUBUSKIM ODCINKU AUTOSTRADY A2.

sierżant sztabowy Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

