Policjanci pomogli pływającej łodzią rodzinie Data publikacji 07.06.2021 Policjanci z Posterunku Policji w Michałowie pomogli pływającej po zalewie rodzinie. Od maja funkcjonariusze patrolują wody zalewu Siemianówka. Do dyspozycji mają 3 specjalnie przygotowane, oznakowane i wyposażone łodzie motorowe.

To już kolejny rok funkcjonowania patroli wodnych nad zalewem Siemianówka. Coraz cieplejsze dni sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Nie zapominajmy o bezpieczeństwie swoim i naszych bliskich. Woda nie wybacza pomyłek. Chwila nieuwagi i może dojść do tragedii. Czasami również drobna awaria może uniemożliwić powrót do brzegu. Tak właśnie było na początku długiego weekendu. Wodniacy z posterunku w Michałowie patrolując zalew zauważyli 4 osoby wołające z łodzi o pomoc. Mundurowi natychmiast ruszyli w ich kierunku. Jak się okazało, w łodzi w której pływali rodzice wraz z dwójką dzieci, zepsuł się silnik. Rodzina nie była w stanie samodzielnie dotrzeć do brzegu. Bezpieczny hol zapewnili im policyjni wodniacy.

Do służby w patrolach wodnych kierowani są policjanci posiadający kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia ratowników wodnych. Ci mundurowi są też profesjonalistami w udzielaniu pierwszej pomocy. Są w stanie nie tylko szybko podjąć akcję ratowniczą, ale także udzielić pomocy tonącej osobie. Policyjni wodniacy regularnie podnoszą swoje umiejętności, nie obce jest im pływanie w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Poza czuwaniem nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą zadaniem policyjnych wodniaków jest egzekwowanie przestrzegania prawa. Wszyscy korzystający z uroków sprzętu pływającego muszą mieć świadomość, że każda kontrola patrolu wodnego to także kontrola stanu trzeźwości. Policjanci pełniący służbę nad zalewem Siemianówka mają do swojej dyspozycji 3 jednostki pływające, to jest: Sportis S, Harpun 550, Concept LPA. W ubiegłym roku, policjanci z Posterunku Policji w Michałowie wypływali na patrol ponad 260 razy.

(KWP w Białymstoku / mw)