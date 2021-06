Zatrzymany 40-letni mężczyzna, który napadł na dziecko i kobietę Data publikacji 07.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z policyjnymi kontrterrorystami dziś po godzinie 5 rano weszli do mieszkania na terenie Gdańska, w którym zatrzymali 40-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym za napad na 11-letnią dziewczynkę i kobietę. Do tych przestępstw doszło na terenie powiatu gdańskiego i malborskiego w maju tego roku. Kryminalni zatrzymali również dwóch innych mężczyzn, którzy najprawdopodobniej pomagali 40-latkowi w ukrywaniu się.

Śledczy i kryminalni pracowali nad zatrzymaniem 40-letniego mężczyzny podejrzewanego o napad na 11-letnią dziewczynkę oraz kobietę. Do przestępstw doszło w maju tego roku na terenie powiatu gdańskiego i malborskiego. Policjanci bardzo szybko ustalili tożsamość tego mężczyzny. Poszukiwany 40-latek nie przebywał w miejscu swojego zamieszkania, często zmieniał też miejsca swojego pobytu. W poszukiwania 40-latka zaangażowani byli policjanci wszystkich pionów, a prokurator wydał za mężczyzną list gończy.

Po opublikowaniu wizerunku mężczyzny w mediach do policjantów spływało wiele informacji, które były bardzo dokładnie weryfikowane. Policjanci ustalili, gdzie może przebywać poszukiwany przez nich mężczyzna. Kryminalni przy wsparciu kolegów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku dziś rano, 07.06.br., weszli do mieszkania na terenie Gdańska, w którym zatrzymali 40-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Do prowadzonej sprawy policjanci zatrzymali również dwóch innych mężczyzn, którzy najprawdopodobniej pomagali 40- latkowi w ukrywaniu się.

Zatrzymany 40-latek został doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych do dyspozycji prokuratora.

(KWP w Gdańsku / mw)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.