Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w rozgrzanym aucie Data publikacji 07.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nadchodzi okres letnich upałów. Niebezpieczne dla naszego zdrowia jest przebywanie w rozgrzanym samochodzie, a pozostawienie w nim dzieci oraz zwierząt prowadzi do pewnej tragedii. W ostatnich dniach kozieniccy policjanci mieli dwie interwencje z zamkniętymi zwierzętami w autach.

Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo niebezpieczne. Apelujemy, aby nie zostawiać w samochodzie, nawet na chwilę, dzieci i zwierząt. Przy upałach we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Nie doprowadzajmy do takich niebezpiecznych sytuacji. Przez brak rozwagi może dojść do narażenia ludzkiego życia. Widząc pozostawione w pojeździe dziecko, bądź zwierzę reagujmy i natychmiast skontaktujmy się z numerem alarmowym 112.

W ubiegłym tygodniu kozieniccy policjanci otrzymali zgłoszenia dotyczące pozostawionych w pojeździe zwierząt. Na szczęście w pojazdach były uchylone okna oraz szyberdach. Obu właścicieli aut pouczono, jak powinni zaopiekować się zwierzętami.

Wydaje się, że nic złego nie powinno się stać, jeśli pozostawimy śpiące dziecko lub zwierze w pojeździe na przysłowiową chwilę, by zrobić szybkie zakupy czy załatwić jakąś sprawę. Nic bardziej mylnego, wystarczy kilkanaście minut, aby w zamkniętym pojeździe temperatura wrosła do poziomu, który może zagrażać życiu. Dzieci i zwierzęta siedzące w samochodzie mogą być wówczas narażone na przegrzanie, a nawet śmierć.

Policjanci apelują: nie zostawiaj dziecka oraz zwierząt w rozgrzanym samochodzie!

W upalne dni pamiętajmy o naszych pociechach i planujmy nasze zajęcia tak, aby najbliższe nam osoby i zwierzęta były bezpieczne. Nawet krótkie zakupy planujmy rozważnie. Poprośmy, aby ktoś zaufany zaopiekował się naszym dzieckiem, a kiedy nie ma takiej możliwości, zabierzmy dziecko na zakupy ze sobą. Być może zajmie to trochę więcej czasu, mamy jednak wówczas pewność, że nasza pociecha jest bezpieczna.

Poruszając się po parkingach przy sklepach lub innych obiektach nie pozostawajmy obojętni i zwracajmy uwagę, czy w zaparkowanym pojeździe, obok którego przechodzimy, nie znajduje się dziecko lub zwierze. Nie bójmy się zareagować. Gdy dziecko jest spocone, mokre lub zaniepokojone natychmiast wezwijmy służby ratunkowe, Policję i Pogotowie Ratunkowe. Nasza szybka reakcja i zdecydowane działanie może w konsekwencji uratować czyjeś życie.

Warto również pamiętać, że w takiej sytuacji wybicie szyby w samochodzie, by uwolnić dziecko lub zwierzę ze śmiertelnej pułapki, nie pociąga za sobą odpowiedzialności za zniszczenie mienia.

(KWP zs. w Radomiu / kp)