Ćwiczenia „ Azymut -21” zakończone Data publikacji 07.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sceny niczym z filmu rozegrały się dzisiaj przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Przed popołudniem na rzece Odrze i wyspie Bielawa prowadzone były działania pościgowe za uzbrojonymi przestępcami, którzy ukradzioną na terenie Niemiec łodzią uciekali przed służbami. Pościg na wodzie, strzały, rozbity w trakcie ucieczki jacht i próbujący ukryć się na wyspie przestępcy, to tyko kilka scen z założeń scenariusza ćwiczeń.

Dzisiejsze ćwiczenia organizowane zostały w ramach projektu: „Monitoring akwenów na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego" INT 149 pod nazwą: „Współdziałanie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie ze służbami, w zakresie prowadzenia działań pościgowych na obszarze wodnym miasta Szczecin”.

W ćwiczeniach uczestniczyły polskie i niemieckie służby (on line), w tym Policja, Policja Meklemburgii Pomorza Przedniego, Straż Graniczna, Urząd Morski w Szczecinie, WOPR Szczecin, Portowa Służba Ratownicza i Komenda Miejska PSP w Szczecinie.

W ramach tego projektu zakupiona została nowoczesna łódź patrolowa wyposażona min. w nawigację, sonar oraz radar. Ten nowoczesny sprzęt wykorzystywany jest przez szczecińskich policjantów do patrolowania delty Odry i Zalewu Szczecińskiego. Dziś łódź wykorzystywana była podczas ćwiczeń w działaniach pościgowych.

Dzisiejsze ćwiczenia dotyczyły obszaru współdziałania służb niemieckich i polskich w związku z kradzieżą jachtu motorowego na terenie Niemiec. Pościg za sprawcami drogą wodną odbywał się najpierw na terenie Niemiec, a następnie na akwenach województwa zachodniopomorskiego. Z ustaleń niemieckich funkcjonariuszy wynikało, że przestępcy mogą być uzbrojeni. Po przekroczeniu przez sprawców polskiej granicy wodnej o zdarzeniu informowani zostali : Polsko – Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, a za ich pośrednictwem dyżurny KWP w Szczecinie i Morski Oddział Straży Granicznej. Patrol Straży Granicznej rozpoczął pościg za przestępcami, a następnie uciekający jachtem sprawcy z Zalewu Szczecińskiego wpłynęli na obszar wodny miasta Szczecin. Tu do działań pościgowych włączyli się funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie i szczecińscy policjanci. Przestępcy Na Odrze Zachodniej, łodzie policyjne zablokowały im wejście na Przekop Mieleński, kierując ich w stronę Trasy Zamkowej , a tym samym odcinając drogę ucieczki. Przestępcy wykonując gwałtowny manewr łodzią, rozbijają jacht na brzegu wyspy Bielawa i pieszo kontynuują ucieczkę na lądzie szukając na wyspie schronienia. Tam zostają obezwładnieni i zatrzymani przez policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie. Następnie łodziami policyjnymi zostają przewiezieni w rejon nabrzeża Trasy Zamkowej, gdzie przejmują ich mundurowi ze szczecińskich komisariatów. Z rozbitego jachtu, do wody wydostaje się paliwo, do działań włączona zostaje załoga PSP w Szczecinie, która neutralizuje rozlaną substancję.

Działania pościgowe dobiegły końca, nikt z osób postronnych nie ucierpiał, sprawcy zostali zatrzymani.

Dzisiejsze ćwiczenia zgodnie z założeniem projektu „Monitoring akwenów na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego" INT 149 pod nazwą: „Współdziałanie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie ze służbami, w zakresie prowadzenia działań pościgowych na obszarze wodnym miasta Szczecin”. miały za zadanie zapobiec zanieczyszczeniu oraz zniszczeniu środowiska naturalnego, poprzez zneutralizowanie wycieku substancji ropopochodnych z rozbitego jachtu.

Projekt pn. „Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza Zachodniego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego / Überwachung des Gewässer auf dem Westpommern und Mecklenburg Vorpommern Gebiete”. Umowa o dofinansowanie projektu nr INT 149. Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zespół prasowy KWP w Szczecinie