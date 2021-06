Zarabiali na cudzym nierządzie Data publikacji 08.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach zatrzymali trzy kobiety i mężczyznę działających zorganizowanej grupie przestępczej, które ułatwiały, organizowały i czerpały korzyść z uprawiania prostytucji oraz prały brudne pieniądze. W tym samym czasie kryminalni i policyjni kontrterroryści wkroczyli do jednego w klubów nocnych w Tychach, gdzie zatrzymani prowadzili swoje „interesy”. Wszyscy zostali już tymczasowo aresztowani.

Policjanci z Zespołu do walki z Handlem Ludźmi z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach zatrzymali trzy kobiety w wieku od 23 do 43 lat i 24-letniego mężczyznę. Wszyscy są mieszkańcami Zabrza. Osoby te są podejrzane o udział w latach 2019-2021 w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie województwa śląskiego. Jej członkowie zajmowali się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu i prali brudne pieniądze. Szacuje się, że wzbogacili się w ten sposób o prawie 350 tysięcy złotych. W tym samym czasie kryminalni, wspierani przez mundurowych z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wkroczyli do prowadzonego przez zatrzymanych klubu nocnego w Tychach. Oprócz kobiet, które świadczyły usługi seksualne, w środku policjanci zastali ścisłe kierownictwo grupy. W trakcie przeszukania lokalu oraz miejsc zamieszkania zatrzymanych znaleziono narkotyki i inne dowody, które w tej chwili są analizowane. Wszyscy zatrzymani w wieku od 23 do 43 lat zostali już tymczasowo aresztowani. Grozi im kara do 15 lat więzienia. Osoby, które stały na czele grupy były już zatrzymywane w związku z czerpaniem korzyści majątkowej z cudzego nierządu. Sprawa jest rozwojowa, a prowadzący ją policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

