Sprawcy usiłowania zabójstwa zatrzymani dzięki czujności policjantów Data publikacji 08.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Czujność policjantów przyczyniła się do ujawnienia i zatrzymania sprawców usiłowania zabójstwa. Dwaj mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego w wieku 35 i 37-lat wtargnęli do mieszkania 75-latka w celach rabunkowych. Zaatakowali go podczas snu, dotkliwie pobili i okradli. Nieprzytomny 75-latek został przewieziony do szpitala. Zatrzymani przez policjantów mężczyźni wczoraj zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im nawet dożywotnie więzienie.

Do zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 czerwca. Policjanci z Posterunku w Potoku Górnym podczas patrolowania miejscowości Biszcza zauważyli dwóch poruszających się pieszo mężczyzn, którzy posiadali przy sobie torby podróżne. Mundurowi postanowili ich wylegitymować. Okazało się, że są to dwaj mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego w wieku 35 i 37-lat. Zapytani o pobyt w powiecie biłgorajskim, nie potrafili podać racjonalnego wyjaśnienia. To wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy.

Po sprawdzeniu podręcznego bagażu i odzieży nieznajomych, przy młodszym z nich policjanci odnaleźli portfel z dokumentami należącymi do 75-letniego mieszkańca powiatu biłgorajskiego oraz kilka tysięcy złotych. Mężczyźni nie potrafili wytłumaczyć, w jaki sposób weszli w posiadanie cudzego portfela.

Natychmiast do miejsca zamieszkania 75-latka został skierowany kolejny patrol. Na miejscu policjanci zastali splądrowanie mieszkanie oraz nieprzytomnego, zakrwawionego mężczyznę, do którego należały dokumenty odnalezione przy 35-latku.

Policjanci udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej i wezwali pogotowie, które przetransportowało go do szpitala. Stan mężczyzny lekarze określają jako ciężki.

35 i 37-latek zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Jak ustalili policjanci, obydwaj byli wielokrotnie karani. 37 -latek odpowiadał już przed sądem za rozbój, kradzieże z włamaniem i pobicie, z kolei jego młodszy kolega, między innymi za groźby karalne.

Mężczyźni wśród stawianych im zarzutów usłyszeli rozbój i usiłowanie zabójstwa. Wczoraj (7.06.2020) Sąd Rejonowy w Biłgoraju zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi im kara nawet dożywotniego więzienia.

(KWP w Lublinie / kp)