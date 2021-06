Policjanci zatrzymali pijanego ojca, który wywrócił wózek z kilkuletnim dzieckiem Data publikacji 08.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji prowadzą postępowanie wobec 28-letniego mieszkańca Oświęcimia, podejrzanego o narażenie na utratę życia lub zdrowia swojego dwuletniego synka. Mężczyzna przechodząc przez ulicę wywrócił wózek z dzieckiem. Szczęśliwie maluch nie doznał żadnych obrażeń ciała, ale ojcu, który miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie, grożą poważne konsekwencje karne.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę, 05.06.2021 r., tuż po godzinie 19.00. Dyżurny oświęcimskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie od mieszkanki Oświęcimia dotyczące mężczyzny, który przechodząc przez przejście dla pieszych na ulicy Śniadeckiego w Oświęcimiu, wywrócił wózek spacerowy z kilkuletnim dzieckiem.

Na miejsce zdarzenia natychmiast pojechał jeden z patroli. Okazało się, że dwuletni chłopczyk w wyniku zdarzenia nie doznał żadnych obrażeń ciała, jednakże opiekujący się dzieckiem ojciec znajduje się pod silnym wpływem alkoholu. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 2,9 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany, natomiast dwulatek trafił pod opiekę rodziny.

Wobec 28 -latka wszczęto postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia albo uszczerbku na zdrowiu małoletniego, nad którymi miał obowiązek opieki. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Materiały sprawy trafią również do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, który dokładnie sprawdzi sytuację rodzinną dziecka, co może się łączyć z ograniczeniem ojcu władzy rodzicielskiej. Ponadto odrębny wniosek zostanie przekazany do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu w związku z podejrzeniem, że czyn którego dopuścił się 28-latek może świadczyć o jego uzależnieniu od alkoholu.

Duże podziękowania za prawidłową reakcję należą się Pani Monice z Oświęcimia, która natychmiast powiadomiła służby ratunkowe. Dzięki takiemu zachowaniu możliwe jest podjęcie skutecznych działań wobec rażących zaniedbań, których dopuszczają się opiekunowie, zwłaszcza tak małych dzieci.

W dalszym ciągu apelujemy o reagowanie na przypadki przemocy lub zaniedbania wobec dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. W przypadku podejrzenia, że dziecko, senior lub osoba niepełnosprawna, doznaje krzywdy lub jest zaniedbywana, wystarczy powiadomić służby powołane do interweniowania w takich przypadkach. Są to przede wszystkim pracownicy socjalni, nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy sądowi oraz dzielnicowi. W pilnych przypadkach interweniować należy natychmiast dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

(KWP w Krakowie / mw)