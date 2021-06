Kobieta doświadczająca przemocy domowej podziękowała jaworskim policjantom za pomoc, dzięki której znowu może czuć się bezpiecznie we własnym domu Data publikacji 08.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze wpłynęło podziękowanie skierowane do funkcjonariuszy z jaworskiej jednostki, a szczególnie do dzielnicowego sierżanta sztabowego Dariusza Antoniewicza. Ich autorką jest mieszkanka powiatu, która była ofiarą przemocy domowej i to dzięki wsparciu właśnie dzielnicowego, obecnie może czuć się bezpiecznie we własnym domu. Podziękowania od mieszkańców są dla policjantów zawsze najwyższym wyrazem uznania za trud włożony w codzienną służbę.

Na ręce młodszego inspektora Artura Bujaka p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze wpłynęło podziękowanie mieszkanki powiatu jaworskiego, skierowane do dzielnicowego sierżanta sztabowego Dariusza Antoniewicza. Funkcjonariusz pomógł kobiecie, która była ofiarą przemocy domowej ze strony swojego syna. W liście czytamy: „czułam się o wiele bezpieczniej, kiedy wiedziałam, że zawsze, w przypadku problemu mogłam liczyć na Państwa pomoc i interwencje...” Podjęte prze policjantów działania doprowadziły do tego, że obecnie agresywny mężczyzna otrzymał m.in. nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do matki.

Dzięki zaangażowaniu jaworskich funkcjonariuszy i podjętym przez nich skutecznym działaniom, agresywny syn zaprzestał stosowania przemocy wobec matki, przez co kobieta mogła poczuć się znowu bezpiecznie we własnym domu.

Słowa mieszkanki powiatu jaworskiego po raz kolejny potwierdziły profesjonalizm i zaangażowanie mundurowych z jaworskiej komendy w wykonywanie swoich obowiązków. Podziękowania od mieszkańców są dla policjantów zawsze najwyższym wyrazem uznania dla ich codziennego trudu.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Jaworze