Policyjni negocjatorzy zapobiegli tragedii Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dzięki błyskawicznie podjętym działaniom oraz dużym doświadczeniu policjantów z Zespołu Negocjacyjnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uratowano życie 33-letniego mężczyzny ze Śląska

W sobotę (5.06.2021) około godz. 22:30 oficer dyżurny krakowskiej Policji otrzymał informację o mężczyźnie, który wspiął się na elewację jednego z biurowców przy ul. Wadowickiej i na wysokości trzeciego piętra spaceruje po zewnętrznym banerze. Ponieważ człowiek ten był bardzo agresywny, cały czas krzyczał i spożywał alkohol istniało niebezpieczeństwo, że może spaść albo chcieć skoczyć, dlatego też do działań oprócz policjantów z V komisariatu Policji, na terenie którego miało miejsce zdarzenie, zostali skierowani policyjni negocjatorzy. Na miejscu swoje działania podjęli także strażacy. Szybko ustalono, że 33-letni mężczyzna jest mieszkańcem województwa śląskiego.

W pewnym momencie agresja mężczyzny zwróciła się w kierunku banneru, na którym stał. Zaczął wyrywać jego elementy, co mogło skutkować dla niego upadkiem z wysokości. Policyjni negocjatorzy błyskawicznie przystąpili do działania. Korzystając z dwóch wysięgników straży pożarnej, już na wysokości, rozpoczęli rozmowy z desperatem. Dialog był jednak bardzo utrudniony z uwagi na duże upojenie alkoholowe mężczyzny. W momencie kiedy 33-latek zajęty rozmową z jednym z negocjatorów zachwiał się, dwóch pozostałych negocjatorów chwyciło go i bezpiecznie wsadziło do kosza strażackiego. Następnie mężczyzna został przekazany załodze karetki pogotowia, która przetransportowała go do jednego z krakowskich szpitali.

(KWP w Krakowie / kp)