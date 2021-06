Policjanci po służbie zaopiekowali się zagubionym 3-latkiem Data publikacji 08.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się całą dobę, w czasie wolnym i w święta. Małżeństwo funkcjonariuszy, podczas rodzinnej podróży, pomogło 3-letniemu chłopcu, który oddalił się od swojego miejsca zamieszkania i był sam na drodze w jednej z miejscowości na terenie powiatu kwidzyńskiego. Policjanci zaopiekowali się maluchem, odnaleźli jego dom i przekazali go mamie. Uczulamy wszystkich rodziców, aby otaczali swoje dzieci odpowiednią dozą uwagi i nie dopuszczali do podobnych sytuacji.

W niedzielę wieczorem policjantka z malborskiej komendy będąc w podróży rodzinnej ze swoim mężem, również policjantem, jechali swoim samochodem przez teren powiatu kwidzyńskiego. W jednej z miejscowości zauważyli jak drogą idzie mały chłopiec. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił fakt, że maluch jest sam, najbliższe zabudowania znajdowały się około 600 metrów od miejsca, w którym go zauważyli, a chłopiec cały czas się od nich oddalał. W pobliżu znajdowały się tylko pola i wał, za którym płynie Wisła. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali auto, żeby sprawdzić co się stało. Mundurowi zaczęli rozmawiać z dzieckiem. Chłopiec był przestraszony, niewyraźnie mówił i nie wiedział gdzie mieszka. Policjanci ruszyli z malcem w stronę zabudowań i rozpytywali mieszkańców czy go znają. W końcu funkcjonariusze znaleźli się pod domem chłopca i przekazali go mamie. Okazało się, że 3-latek, bawiąc się na podwórku, pobiegł za ojcem, który wyszedł z posesji. Kiedy zgubił tatę wzrokiem, biegł drogą w nieznanym mu kierunku. Dzięki szybkiej reakcji i empatii policjantów cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie i chłopiec cały i zdrowy powrócił do domu.

Apelujemy o większą odpowiedzialność rodziców i opiekunów w opiece nad dziećmi. Bezpieczeństwo naszych pociech jest nie tylko obowiązkiem moralnym, ale również prawnym, za którego niedopełnienie grożą konsekwencje karne.